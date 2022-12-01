Сбежавшая из Ингушетии в Петербург девушка заявила в полицию на своих родителей

Ссадины на руке Лейлы. Фото: t.me/sksosorg

Девушка по имени Лейла, которая сбежала из Ингушетии в Петербург, заявила в полицию о регулярном насилии со стороны родителей. Об этом стало известно 1 декабря. Девушка считает, что близкие родственники могут ее покалечить и даже убить.

- Лейла рассказала своему адвокату, что мама и папа избивали ее без повода, по настроению. Били дочь они кулаками и металлическими лямками рюкзака, а еще таскали девушку за волосы, - сообщается в телеграмм-канале кризисной группы СК SOS.

Кроме этого, сбежавшая девушка утверждает, что родители заставляли ее принимать психотропные препараты, запирали дома, а также возили к имаму, который пытался лечить Лейлу от депрессии с помощью насилия. Он сильно давил на органы девушки и бил палкой, утверждая, что если больно Лейле, то больно и плохому «джинну», который находится внутри нее.