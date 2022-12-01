Двое мужчин напали на петербуржца и требовали пять миллионов рублей

Суд выбрал меру пресечения подозреваемым Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения двум подозреваемым в нападении на мужчину. По версии следствия, два петербуржца требовали у потерпевшего пять миллионов рублей. Требовали не только на словах, но и с применением физической силы.

- Злоумышленники били потерпевшего кулаками по голове и телу, один раз ударили колюще-режущим предметом. Инцидент случился 29 ноября, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Но мужчина так просто не сдался. Он удерживал сумку с крупной суммой денег и отказался отдавать ее нападавшим. В итоге, злоумышленники ушли ни с чем. После этого сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых. А суд отправил их в следственный изолятор, где они будут находиться до 28 января 2023 года.