Розовый рассвет заметили в Петербурге в первый день зимы

Петербуржцы сфотографировали розовый рассвет. Фото: t.me/tamara_shiva

Розовый рассвет был замечен в Петербурге утром в первый день зимы. Фотоснимки, сделанные петербургским фотографом, опубликовал телеграмм-канал «Астро Фото Болото». На кадрах запечатлена Южная ТЭЦ на Софийской улице на фоне градирен.

- Градирня – это теплообменный аппарат, который применяется в системах оборотного водоснабжения. Они выделяют в атмосферу ледяной пар, который хорошо видно на морозе, - сообщается в телеграмм-канале.

Рассвет светло-розового цвета никого не оставил равнодушным. Жители Петербурга в комментариях поста в телеграмм-канале с удовольствием поделились снимками, которые они сделали утром 1 декабря на свои мобильные телефоны.

На кадрах видно, что в разных частях Северной столицы рассвет был разных розовых оттенков: где-то ярко-розовый, а где-то светлого оттенка, но везде – невероятно красив.