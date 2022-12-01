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НовостиОбщество1 декабря 2022 19:20

Ремонт водопровода на Тихорецком проспекте в Петербурге завершится в конце декабря

На обновленные коммуникации переведут 15 домов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ремонт завершится к 29 декабря

Ремонт завершится к 29 декабря

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты почти завершили масштабную реконструкцию водопровода на Тихорецком проспекте. Петербургский Водоканал реконструирует магистральный водопровод от проспекта Культуры до Светлановского проспекта. Работы будут полностью завершены до 29 декабря.

- Протяженность водопровода составляет 1865 метров. Сейчас на объекте проводятся работы по монтажу узлов водопроводной сети. Специалисты восстанавливают нарушенное благоустройство, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

После завершения работ по реконструкции на водопроводе будет снижена аварийность, а на обновленные коммуникации переведут жителей 15 домов в Калининском и Выборгском районах Петербурга. Во время проведения работ удалось избежать существенных ограничений транспортного движения и минимизировать ущерб для благоустроенных территорий района.