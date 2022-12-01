Естественные ледяные скульптуры появились у «Лахта Центра» в Петербурге

Вода в Финском заливе замерзла. Фото: t.me/astrophotoboloto/3099

Невероятные фотографии замерзшего Финского залива появились в Сети. Фотографии ледяной красоты около «Лахта Центра» опубликовала жительница Петербурга в телеграмм-канале «Астро Фото Болото» в четверг, 1 декабря.

- Валуны, лежащие на мелководье, стали «вылупляться» из-за того, что в тот момент, когда начал образовываться ледяной покров, у берега Финского залива упал уровень воды. Поэтому валуны «вылупились» из нежнейших ледяных скорлупок, - рассказала девушка в телеграмм-канале.

Напомним, утром 1 декабря, в первый день зимы, жители Северной столицы сфотографировали красивейший розовый рассвет, который никого из петербуржцев не оставил равнодушным. В разных районах города были замечены разнообразные оттенки розового цвета, но везде рассвет был особенно красивым.