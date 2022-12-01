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НовостиОбщество1 декабря 2022 20:29

Охотники из Ленобласти передали мобилизованным 17 коробок с тушенкой

Мужчины сами отдали свою добычу на переработку, где из мяса сделали продукцию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Тушенка сделана из мяса лося. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Тушенка сделана из мяса лося. Фото: пресс-служба администрации Ленобласти

Охотники из Ленинградской области передали мобилизованным бойцам в зону проведения специальной военной операции 612 банок тушенки. 17 коробок отправились из Бокситогорского района прямо на фронт.

- В каждой коробке 36 банок с тушенкой, а также кашей с мясом лося. Там рисовая, гречневая и перловая каша. Участники охотколлектива сами убили животное и отдали его на переработку, где из мяса приготовили вкусную и питательную продукцию, - рассказали в Комитете по животному миру Ленобласти.

Другие охотники Бокситогорского района поддержали инициативу и тоже планируют отправить военнослужащим тушенку. Как сообщили в администрации региона, такой опыт планируется масштабировать и на другие районы Ленобласти.