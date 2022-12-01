Выставка с предметами из Эрмитажа открылась в Юсуповском дворце в Петербурге

В выставке экспонируется 130 произведений искусства Фото: Пресс-служба Смольного

В Юсуповском дворце в Петербурге открылась выставка из собрания Государственного Эрмитажа. Выставка из цикла «Мир русского дворянства» проходит в городе в пятый раз. На ней представлены вещи из коллекции князей Юсуповых: мебель, оружие, фарфор и другое.

- В выставке экспонируется 130 произведений искусства, - говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

На открытии экспозиции присутствовал губернатор Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил за организацию выставки директора Юсуповского дворца Нину Кукурузову, работающую на этой должности почти 20 лет.

За заслуги перед городом глава Петербурга Александр Беглов вручил Нине Кукурузой в преддверии ее юбилея памятный знак «350 лет Петру Великому».