Пропавшую 18-летнюю девушку из Петербурга ищут волонтеры. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Петербурге три дня назад пропала 18-летняя девушка. Ее поисками займутся волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В их сообществе во «ВКонтакте» появилась ориентировка с фотографией пропавшей петербурженки. О местонахождении молодой девушки нет информации с 29 ноября.

- Пропала девушка 2004 года рождения. Она невысокого роста, 160 сантиметров. Нормального телосложения, со светло-рыжими волосами и голубыми глазами. Носит очки - это особая примета, - говорится в ориентировке, которую распространяют пользователи в социальных сетях.

В день пропажи на жительнице Петербурга было надето серое пальто, черные джинсы, черные ботинки, серая шапка. При себе у девушки был синий рюкзак. Сейчас волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут добровольцев, которые в ближайшее время готовы отправиться на поиски 18-летней петербурженки.