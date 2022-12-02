В Минпромторге заявили, что НАМИ не будет покупать завод. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Санкт-Петербурге в ночь на 1 декабря 2022 года: мы собрали главные события прошедшего дня. Главным стало прекращение работы завода Toyota в Шушарах. Он закрылся с японской точностью - день в день, спустя 15 лет после своего открытия 1 декабря 2007 года.

Сейчас на заводе началась консервация оборудования, которая продлится месяц. По ее окончании будут уволены последние сто сотрудников предприятия. Будущее завода пока неизвестно. В руководстве Toyota уже заявляли о намерении продать завод. При этом в Минпромторге России опровергли информацию, что завод может купить НАМИ, которому уже достался за рубль петербургский завод Nissan.

Кроме этого, в городе открылся самый большой искусственный каток. Он начал работать в ЦПКиО имени Кирова. Петербург вошел в топ-5 городов России с сильнее всего подешевевшим жильем. А вице-губернатор Анатолий Повелий в студии радио «Комсомольская правда в Петербурге» (92.0 FM) рассказал о причинах прошлого снежного коллапса и готовности города к нынешней зиме.