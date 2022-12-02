Жители Петербурга платят больше 40% семейного бюджета за ипотеку

Платеж по ипотеке в Петербурге занимает больше 40% бюджета. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург вошел в пятерку городов России, где ипотека «съедает» больше всего денег из семейного бюджета. Жителям Северной столицы приходится отдавать в среднем 41% своих доходов, чтобы покрыть платеж по жилищному кредиту. И это при действующей программе льготной ипотеки. Но решение о ее отмене уже принято.

- В среднем по России ипотека забирает чуть более трети от дохода семьи (двое работающих и двухкомнатная квартира в новостройке с первым взносом 15%). В четырех городах платеж по льготной ипотеке превышает 40%: Казань (54%), Москва (46%), Нижний Новгород (44%) и Санкт-Петербург (41%), - говорится в совместном исследовании «Циан» и hh.ru.

Если перевести в рубли, то жители столицы Татарстана ежемесячно отдают за кредитное жилье больше 57 тысяч рублей, петербуржцы - 75,6, а москвичи и вовсе 103 тысячи.

Но это по льготной ставке ипотеки в 7%. Однако 31 декабря 2022 года действие программы заканчивается. И покупающим квартиру в кредиты придется брать деньги по ставкам в 10-12%. В этом случае, если брать в расчет Петербург, платежи будут превышать половину всего семейного бюджета.