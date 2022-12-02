Морозно и солнечно будет в Петербурге в наступившую пятницу

Мороз и солнце, день чудесный... Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мороз и солнце, день чудесный. Такой прогноз, почти цитируя Пушкина, дают на наступившую пятницу синоптики петербургского гидрометцентра. Уже с утра небо над Северной столицей было чистым. А после восхода лучи солнца осветили город.

- Петербурге морозно, в центре города утром -9 градусов, но это компенсирует солнце. Давно мы его не видели, а сегодня будет светить целый день, - сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

Увы, но солнце покажется только на сутки. Уже завтра погода начнет меняться из-за прихода нового атмосферного фронта. В субботу будет облачно, но днем без снега. А в ночь на воскресенье начнется снегопад. Термометры в выходные покажут от -2 до -5 градусов. Начало следующей недели окажется похожим. Давление останется аномально высоким.