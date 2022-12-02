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НовостиОбщество2 декабря 2022 8:02

Прокуратура Ленобласти организовала проверку после массового отключения света в ЖК «Кивеннапа-Север»

Электроснабжение в жилом комплексе восстановили, причины сбоя уточняют
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Массовый блэкаут в ЖК в Ленобласти заинтересовал прокуратуру. Фото: прокуратура Ленобласти

Массовый блэкаут в ЖК в Ленобласти заинтересовал прокуратуру. Фото: прокуратура Ленобласти

Прокуратура Ленобласти организовала проверку после того, как в малоэтажном жилом комплексе «Кивеннапа-Север» массово отключили свет. Жители начали возмущаться и выходить на собрания. Как пишет online47.ru, на место приехали сотрудники прокуратуры с рабочим визитом. К тому моменту электроснабжение уже восстановили, но всех интересуют причины, и не повторится ли это снова.

- Прокуратура проверяет, все ли в порядке с оборудованием в ЖК, а также законно ли ввели в эксплуатации дома, если происходят такие ошибки, - рассказали в издании.

Вместе с прокуратурой на встрече с жителями были представители администрации и сотрудники электроснабжающих компаний. Людям пообещали больше не допускать массового отключения света. В прокуратуре намерены и дальше держать на контроле этот жилой комплекс.