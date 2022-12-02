Участок ЗСД перекроют на две ночи из-за монтажа Витебской развязки

Движение по ЗСД ограничат на две ночи. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по Западному скоростному диаметру будет частично перекрыто две ночи подряд. Причиной станут работы по монтажу конструкций Витебской развязки ШМСД в районе Благодатной улицы.

- В ночь со 2 на 3 декабря и с 3 на 4 декабря на транспортной развязке ЗСД с Широтной магистралью скоростного движения пройдет важный этап строительных работ – монтаж пролетного строения над основным ходом ЗСД, - сообщает пресс-служба скоростного диаметра.

Собирать развязку будут из блоков по 45 тонн весом каждый. Для подъема их на высоту на место пригонят кран. Сам кран не сможет подъехать вплотную к ЗСД, поэтому будет работать на «вытянутых руках». Из-за этого операция по монтажу займет больше времени.

Чтобы не мешать строителям, с 23:00 до 05:00 со 2 на 3 и с 3 на 4 декабря движение на участке от набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы будет закрыто. Проезд по ЗСД в северном направлении, к трассе «Скандинавия», будет открыт без ограничений.