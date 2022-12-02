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НовостиАвто2 декабря 2022 8:40

Участок ЗСД перекроют на две ночи из-за монтажа Витебской развязки

Проехать нельзя будет от набережной Екатерингофки до Благодатной улицы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Движение по ЗСД ограничат на две ночи.

Движение по ЗСД ограничат на две ночи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение по Западному скоростному диаметру будет частично перекрыто две ночи подряд. Причиной станут работы по монтажу конструкций Витебской развязки ШМСД в районе Благодатной улицы.

- В ночь со 2 на 3 декабря и с 3 на 4 декабря на транспортной развязке ЗСД с Широтной магистралью скоростного движения пройдет важный этап строительных работ – монтаж пролетного строения над основным ходом ЗСД, - сообщает пресс-служба скоростного диаметра.

Собирать развязку будут из блоков по 45 тонн весом каждый. Для подъема их на высоту на место пригонят кран. Сам кран не сможет подъехать вплотную к ЗСД, поэтому будет работать на «вытянутых руках». Из-за этого операция по монтажу займет больше времени.

Чтобы не мешать строителям, с 23:00 до 05:00 со 2 на 3 и с 3 на 4 декабря движение на участке от набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы будет закрыто. Проезд по ЗСД в северном направлении, к трассе «Скандинавия», будет открыт без ограничений.