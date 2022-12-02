Полиция показала видео погони и стрельбы по машине пьяного водителя в Петербурге

За пьяным петербуржцем велась настоящая погоня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция показала видео погони за пьяным водителем в Петербурге. Лихач сначала пытался оторваться через дворы, опасно входя в повороты между припаркованными автомобилями. Потом мужчина попытался выехать на оживленную дорогу, там его и остановили сотрудники ДПС, применив крайнюю меру - табельное оружие.

- После предупредительного выстрела вверх один из полицейских открыл огонь по колесам машины. После вынужденной остановки водитель попытался убежать, но был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На изрядно выпившего водителя составили протоколы сразу по восьми административным статьям. За неповиновение сотрудникам полиции суд назначил ему арест на 10 суток.