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НовостиОбщество2 декабря 2022 10:02

Движение пяти маршрутов общественного транспорта усилено в Петербурге

Среди них четыре автобуса и троллейбус
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Четыре маршрута автобуса и один троллейбусный усилены в Петербурге.

Четыре маршрута автобуса и один троллейбусный усилены в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение четырех маршрутов автобуса и одного троллейбусного усилено в Петербурге. Комитет по транспорту отреагировал на обращения жителей города и выпустил на линию дополнительную технику.

- С 1 декабря в Приморском районе усилено движение троллейбусного маршрута № 23, который проходит через остановку «Арцеуловская аллея» до станции метро «Старая Деревня» - сообщает пресс-служба Комтранса.

Благодаря увеличению количества рейсов интервал в будние дни сократился до 6-9 минут, а в выходные - до 13.

На Васильевском острове дополнительные автобусы вышли на маршруты № 151 и № 152.. Еще четыре машины выпущены на трасс автобуса № 136, который связывает ж/д станцию Ручьи с площадью Восстания и проходит мимо закрытой на реконструкцию станции метро «Чернышевская».

Также уменьшен интервал движения автобуса-экспресса № 343Э, который идет от метро «Проспект Ветеранов» до Ломоносова.