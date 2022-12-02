Движение пяти маршрутов общественного транспорта усилено в Петербурге

Четыре маршрута автобуса и один троллейбусный усилены в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Движение четырех маршрутов автобуса и одного троллейбусного усилено в Петербурге. Комитет по транспорту отреагировал на обращения жителей города и выпустил на линию дополнительную технику.

- С 1 декабря в Приморском районе усилено движение троллейбусного маршрута № 23, который проходит через остановку «Арцеуловская аллея» до станции метро «Старая Деревня» - сообщает пресс-служба Комтранса.

Благодаря увеличению количества рейсов интервал в будние дни сократился до 6-9 минут, а в выходные - до 13.

На Васильевском острове дополнительные автобусы вышли на маршруты № 151 и № 152.. Еще четыре машины выпущены на трасс автобуса № 136, который связывает ж/д станцию Ручьи с площадью Восстания и проходит мимо закрытой на реконструкцию станции метро «Чернышевская».

Также уменьшен интервал движения автобуса-экспресса № 343Э, который идет от метро «Проспект Ветеранов» до Ломоносова.