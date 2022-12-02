Видео момента смертельного ДТП с такси на Обводном канале в Петербурге показала полиция

Такси, ехавшее на красный, протаранила универсал на Обводном канале. Фото ГУ МВД по СПб и ЛО

Пресс-служба петербургского управления МВД опубликовала видео момента смертельного ДТП с такси на Обводном канале. Авария произошла на перекрестке с Митрофаньевским шоссе около пяти часов утра. Ее жертвой стал пассажир, угнавший машину таксопарка.

- Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства гибели автоугонщика такси, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным полиции, дело было так: на улице Марата таксист посадил в машину пассажира, голосовавшего на дороге. Почти сразу водитель понял, что его клиент неадекватен и попытался высадить мужчину, для чего вышел из машины.

Но пассажир прыгнул на место шофера и нажал на педаль газа. Таксист позвонил в полицию. Угнанную машину вскоре заметили на Обводном канале. Ее заблокировали патрульными авто, но угонщик пошел на таран и вырвался.

На скорости он решил проскочить перекресток с Митрофаньевским шоссе на красный свет. Там он столкнулся с белым универсалом. Угонщик не был пристегнут и при ударе вылетел из салона. Он погиб на месте. Водитель универсала не пострадал.