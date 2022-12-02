В Петербурге из ресторана уволили официанта с жетоном ВСУ

Посетитель заметил у официанта жетон ВСУ. Фото: СОЦСЕТИ

Петербургский бар DOSKI уволил официанта за жетон Вооруженных сил Украины. Значок в цветах флага и с буквами ЗСУ (Збройні сили України) заметил один из посетителей. Мужчина попытался узнать, что это такое, но официант спрятал жетон. А администратор бара заявила, что они вне политики. Однако, после публикации в соцсетях, руководство заведения поспешило объясниться.

- Наш бар-ресторан поддерживает Российскую Федерацию и ВС России, и неоднократно оказывал посильную помощь участникам спецоперации. Данный сотрудник уволен, - сообщается на странице заведения в соцсетях.

Рестораторы поблагодарили посетителей за проявленную бдительность и извинились за произошедший инцидент.