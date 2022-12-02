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НовостиПолитика2 декабря 2022 11:38

Беглов посетил воинское подразделение с мобилизованными петербуржцами

Здесь в течение двух месяцев горожане проходили переподготовку и слаживание
Анатолий ДМИТРИЕВ
Губернатор посетил в подразделении мобилизованных петербуржцев.

Губернатор посетил в подразделении мобилизованных петербуржцев.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Петербурга Александр Беглов посетил одно из подразделений Западного военного округа, где находятся добровольцы и мобилизованные жители города на Неве. Вместе с главой Северной столицы приехал и спикер парламента Александр Бельский.

- Мы делаем все, чтобы помочь вашим семьям. правительством Петербурга и федеральными властями принят целый комплекс мер социальной поддержки ваших близких, - заявил на встрече с военнослужащими губернатор.

Она состоялась на плацу подразделения, где прошел торжественный митинг по случаю окончания двухмесячного курса восстановления навыков и слаживания военных. Кур включал в себя занятия по стрельбе, организации связи, а также тактическую, инженерную, медицинскую, техническую подготовку. Мобилизованных учили и вождению боевых машин.