Женщина погибла на пожаре в Калининском районе Петербурга

На Пискаревском проспекте в огне погибла женщина. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина погибла в огне на севере Петербурга. Днем в пятницу на Пискаревском проспекте загорелась квартира в жилом доме. Площадь возгорания оказалась небольшой, но при тушении пожара было обнаружено тело погибшей.

- 2 декабря в 14:04 поступило сообщение о пожаре по адресу: Калининский район, Пискаревский проспект, дом 26.В двухкомнатной отдельной квартире горела обстановка на площади пять квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу.

Возгорание было локализовано в 14:30. Тело женщины передали в руки полиции. Причины смерти установит судмедэкспертиза.

Всего на тушение пожара выезжали четыре единицы техники и 20 спасателей МЧС.