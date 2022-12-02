Здание бывших билетных касс на канале Грибоедова, где снимали «Иронию судьбы», переделают в отель

Здание на набережной канала Грибоедова, 24, перестроят в отель. Фото: Яндекс.Карты.

Госстройнадзор Петербурга согласовал реконструкцию здания бывших билетных касс на набережной канала Грибоедова. После переделки здесь появится отель с видом на один из символов города - Казанский собор.

- Бывшие кассы на набережной канала Грибоедова, дом 24, литера А, собираются реконструировать под гостиничный комплекс. Разрешение выдано на срок до 27 ноября 2027 года, - пишет «Мойка 78».

Согласно планам, высота четырехэтажной постройки будет увеличена на два этажа, до 24 метров. Запланировано оборудование и подземного уровня. После проведения всех работ, в здании появится около 200 гостиничных номеров.

Напомним, что здание, возведенное в конце XIX века, было перестроено в 1970 году. Центральная галерея с кассами стала декорацией для съемок фильма «Ирония судьбы, или с легким паром». Здесь Надя (Барбара Брыльска) покупала билет Лукашину (Андрей Мягков). Памятником архитектуры здание не является, охранного статуса не имеет.