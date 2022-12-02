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НовостиАвто2 декабря 2022 13:11

Трассу «Скандинавия» в Ленобласти полностью перекроют для эвакуации улетевшего в кювет самосвала

Движение остановят ночью на один час
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
На "Скандинавии" будут доставать упавшую в кювет фуру. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

На "Скандинавии" будут доставать упавшую в кювет фуру. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

В ночь со 2 на 3 декабря в Выборгском районе Ленобласти будет полностью перекрыто движение транспорта по трассе «Скандинавия». Машины остановят для того, чтобы достать из кювета упавший туда грузовик.

- В связи с производством работ по эвакуации поврежденного транспортного средства будет полностью перекрыто движение на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» (обход Выборга)в обоих направлениях, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

Работы пройдут с 3:00 до 4:00 на 143-м километре автодороги. Проезд перекроют наливными барьерами, дорожной техникой и при помощи машин ГИБДД. Водителей просят заранее продумывать маршрут поездки и ее время, чтобы не стоять без движения.

Проезд перекроют в районе Выборга. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

Проезд перекроют в районе Выборга. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".