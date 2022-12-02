70-летняя петербурженка заразилась ВИЧ половым путем

Заражаемость ВИЧ "взрослеет "и "стареет". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

70-летняя петербурженка заразилась Вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Причем половым путем. Тенденцию к «взрослению» и даже «старению» ВИЧ и СПИДа отмечают специалисты. 1 декабря во всем мире отмечали день борьбы со СПИДом. Он был учрежден для повышения осведомленности об эпидемии этой смертельной болезни, вызванной ВИЧ. О том, кто и как болеет СПИДом в Петербурге, рассказал замглавврача Боткинской больницы Владимир Мусатов.

- Сейчас основной контингент пациентов «стареет». К нам регулярно поступают пациенты в возрасте 50, 60 и даже 70 лет, которые заразились половым путем. Мы недавно наблюдали женщину 70 лет. И у нее таким путем заражение произошло несколько недель назад, - приводит слова медика издание «Петербургский дневник».

Мусатов отмечает, что половой путь остается основным при распространении ВИЧ-инфекции. Несмотря на то, что все вроде бы знают об опасности незащищенного секса, заражаются даже врачи.

- У меня было два таких пациента. У нас многие люди до сих пор стесняются произнести слово «презерватив» - вздыхает врач.

При этом пациенты со страшным диагнозом СПИД могут жить долго, не одно десятилетие. Но могут погибнуть и в раннем возрасте, если разовьется опасное сопутствующее заболевание.