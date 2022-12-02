Потепление со снегом придет в Петербург в воскресенье

На воскресенье прогноз обещает снег. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Снег, который обещали на календарное начало зимы, придет в Петербург с опозданием в несколько дней. После морозной и солнечной пятницы, ожидается менее морозная и совсем не солнечная суббота. Но снегопад обещают только в воскресенье.

- В субботу вечером местами по западу области, а в воскресенье в Петербурге ждем снег, - написал в своем телеграм-канале главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

Морозить в Петербурге будет до утра субботы, а потом начнется потепление. Днем в городе будет около -5 градусов. В воскресенье - на градус выше. В Ленобласти ожидается до -9 и -8 соответственно. Со сменой погоды аномально давление начнет плавно понижаться.

Начало следующей недели также обещает быть слабоморозным и снежным. А на более долгий срок синоптики не загадывают, вероятность такого прогноза чуть выше, чем 50/50.