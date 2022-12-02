Арбитражный суд арестовал активы петербургского бизнес-омбудсмена Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по требованию Генпрокуратуры РФ арестовал акции и имущество компании, владельцем которой является петербургский бизнес-омбудсмен. Сообщается, что выручка компании за прошлый год превысила 900 миллионов рублей.

- Компания работает в морском порту Санкт-Петербурга. В ней арестованы все акции, движимое и недвижимое имущество. На любые действия со всем этим наложен арест, - пишут «Ведомости».

Генеральная прокуратура РФ считает недействительным генеральный договор «об образовании и деятельности холдинговой группы», а вот суть этого договора и последствия его заключения не сообщают. Сам бизнес-омбудсмен отказался комментировать случившееся.

Высший надзорный орган требует списать акции со всех лицевых счетов, на которых они есть. Сообщается, что спор касается ситуации 30-летней давности.