Новая школа на 825 мест появится в Красносельском районе Петербурга

Новая школа на 825 мест появится в Красносельском районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новая школа появится на Ленинском проспекте в Красносельском районе Петербурга. Госстройнадзор Петербурга уже выдал соответствующее разрешение. Общеобразовательное учреждение застройщик возведет вместе с ЖК «Огни Залива».

- Школа рассчитана на 825 мест вместе с классами начальной школы. Площадь здания составит 21,6 тысяч квадратных метров. Младшие школьники будут посещать уроки в отдельном блоке на первом этаже. Для них будет сделан отдельный вход, - сообщили в пресс-службе Смольного.

В образовательном учреждении для детей планируют создать комфортную образовательную среду. Проектными решениями предусмотрены зонирование, распределение потоковых школьников по возрасту. Кроме этого, будет обеспечена доступность помещений учебных классов для детей с ограниченными возможностями здоровья.