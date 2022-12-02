ТРЦ «Охта Молл» в Петербурге купила екатеринбургская группа компаний «Проспект групп»

В 2023 году в ТРЦ откроются новые магазины Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербургский торгово-развлекательный центр «Охта Молл» купила группа компаний из Екатеринбурга «Проспект групп». Об этом стало известно 2 декабря. Владелец группы компаний сообщил свои дальнейшие планы по развитию бизнеса.

- В публичном заявлении Александр Петров отметил, что «Охта Молл» находится в перспективной локации, и команда ТРК смогла компенсировать уход иностранных брендов привлечением новых арендаторов, которые заняли территорию площадью семь тысяч квадратных метров, - пишет «Деловой Петербург».

В планах у девелопера развитие тесного сотрудничества с текущими партнерами и привлечение новых. Планируется, что к весне следующего года в торгово-развлекательном комплексе появится еще больше магазинов одежды, парк развлечений и магазины электроники.