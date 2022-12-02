Более 3 млн квадратных метров жилья построили в Петербурге в 2022 году

Введено в эксплуатацию почти 90% квадратных метров от плана Фото: Олег ЗОЛОТО

Более трех миллионов квадратных метров жилья ввели в Петербурге в 2022 году. В Северной столице средства по инфраструктурным бюджетным кредитам реализованы на 100%, а в целом по России освоение этих средств составляет 86%.

- Эти деньги будут направлены на строительство Витебской развязки ЗСД, а также обновление подвижного состава «Горэлектротранса». На эти деньги закупят 169 трамвайных вагонов, - сообщает пресс-служба Смольного.

В Петербурге в 2022 году введено в эксплуатацию почти 90% квадратных метров от плана. На этот год и следующие два года была запланировано потратить на строительство жилья один миллиард 104 миллиона рублей. Из городского бюджета выделено 835 миллионов рублей.

Напомним, Петербург вошел в пятерку городов, в которых жилье становится дешевле. За год стоимость квадратного метра снизилась почти на два процента.