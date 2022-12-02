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НовостиОбщество2 декабря 2022 17:55

Автобусный парк построят в Петербурге на месте производственной зоны «Ржевка»

В Красногвардейском районе будут развивать транспортную инфраструктуру
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Красногвардейском районе построят автобусный парк

В Красногвардейском районе построят автобусный парк

Новый автобусный парк появится в Красногвардейском районе Петербурга. Его построят на территории производственной зоны «Ржевка». Он расположится вместо котельной на Анисимовской дороге.

- Есть необходимость развивать транспортную инфраструктуру. В частности, нужно организовать регулярное автобусное движение в новых районах массовой жилой застройки, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

В Красногвардейском районе сейчас строятся несколько жилых комплексов, поэтому численность района в скором времени увеличится. Это тоже стало причиной появления там автобусного парка.

Ранее, из-за планов по реализации автобусного парка, было принято решение об отмене проекта планировки территории на соседнем участке по улице Потапова.