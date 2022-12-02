Суд отправил в СИЗО четырех мужчин за похищение человека и вымогательство 6 млн рублей

Суд выбрал меру пресечения подозреваемым Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд в Петербурге выбрал меры пресечения четырем мужчинам, которые напали на другого петербуржца и вымогали у него деньги. 24 октября этого года они поймали потерпевшего, посадили в машину, начали избивать, угрожали убийством, показывая мужчине нож и пистолет.

- Злоумышленники отобрали у потерпевшего телефон за 20 тысяч рублей, наручные часы за 20 тысяч рублей и забрали себе 20 тысяч рублей наличными, - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Мужчины вчетвером избивали своего «попутчика» и требовали шесть миллионов рублей. Они отобрали у него паспорт и другие важные документы. Кроме этого, преступники вынудили потерпевшего заявить на камеру о своей нетрадиционной ориентации. Потом они угрожали распространением этих видео, но заложник все равно отказался отдавать такие деньги.

Мужчине удалось сбежать, когда он назвал похитителям ложный адрес, где якобы находятся его 800 тысяч рублей. Когда машина приехала на место, пострадавший выбежал и успел скрыться. Позже все нападавшие были задержаны. Суд отправил их в СИЗО до 29 января 2023 года.