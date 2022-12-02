Экскаватор утонул в реке Ждановка в Петербурге

Экскаватор утонул еще днем, но до вечера его никто не достал. Фото: vk.com/spb_today

Экскаватор упал в воду в Петербурге. Техника свалилась прямо в ледяную реку Ждановку и стала вечерним мемом в социальных сетях. Об интересном происшествии рассказал очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» вечером 2 декабря.

- Когда в пятницу торопишься домой можно и вплавь. Не доплыл от Петровского стадиона, - шутливо подписал фотографию мужчина.

По предварительной информации, в случившемся происшествии никто не пострадал. Но для петербуржцев оно стало поводом посмеяться. В комментариях пользователи удивляются, как экскаватор мог утонуть в реке. А некоторым комментаторам наоборот стало грустно, потому что детали на Volvo нынче стоят не дешево.

Известно, что экскаватор свалился в реку еще днем, но, судя по фото, до вечера технику так никто из воды и не достал. И только, когда стемнело, машину начали доставать на сушу.