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НовостиОбщество2 декабря 2022 19:03

Стало известно, в какой области российские ученые могут опередить зарубежных

В России планируется развивать уникальные научные мегасайнс-установки
Анастасия НУРАДИЛОВА
Ядерная медицина развивается несколькими волнами

Ядерная медицина развивается несколькими волнами

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-президент РАН Степан Калмыков на Конгрессе молодых ученых в Сочи заявил, что российские ученые вполне могут перегнать зарубежных, даже не догоняя их. Он отметил, что для этого необходимо развивать уникальные научные мегасайнс-установки. И абсолютно точно прорыва Россия сможет достичь в области ядерной медицины.

- Для изучения ядерной медицины необходимо разбираться и в других науках: ядерной физике, инженерных науках и многих других. Нельзя ограничиваться только аналитической или органической химией, - отметил Степан Калмыков.

Он также подчеркнул, что ядерная медицина развивается несколькими волнами, которые вызваны строительством мегасайнс-установок нового поколения. В первой волне созданы ускорители небольших энергий, во второй – ускорители высоких энергий, а третья волна строится сейчас. Это, например, альфа-излучатели.