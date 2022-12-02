Российские ученые рассказали, что изменится в отечественных научных журналах

Ученые отмечают, что в России снизилась публикационная активность

На Конгрессе молодых ученых в Сочи представители научного сообщества обсудили насущную проблему. Из-за ситуации в мире российские ученые потеряли доступ к ресурсам. Кроме этого, снизилась публикационная активность. В связи с этим появилась необходимость выстраивать новую российскую политику в сфере научных коммуникаций.

«Мы многие годы жили в ситуации, когда платили за публикации в зарубежных журналах, а в отечественных публиковались по остаточному принципу. Нам нужно сделать свои журналы сильными», – отметила академик Российской академии наук Юлия Горбунова.

Другие ученые высказали идею о том, что необходимо создать российский национальный агрегатор, который сможет объединить все отечественные научные журналы между собой. Как сообщил директор издательства «Наука» Николай Федосеенков, такая работа уже ведется.