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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 20:20

Мигрантка обманом выманила миллион рублей у пенсионерки из Петербурга

Женщина из жалости переводила деньги давней знакомой
Анастасия НУРАДИЛОВА
Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело передано в суд

Пожилая жительница Петербурга поверила своей давней знакомой и постоянно переводила ей деньги. 40-летняя злоумышленница из стран ближнего зарубежья рассказывала пенсионерке о том, что ее земляки находятся в тяжелом материальном положении. А благородная женщина, конечно, пыталась помочь бедным людям.

- С июля 2019 по август 2021 года петербурженка постоянно переводила деньги своей знакомой. Сумма перевалила за один миллион рублей. Пенсионерка давала приятельнице эти деньги в долг, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Обманщица распоряжалась потраченными деньгами по своему усмотрению, а не до каких земляков эти суммы не доходили. Прокуратура провела проверку и направила уголовное дело в Невский районный суд для рассмотрения по существу.