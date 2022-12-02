Небольшой снег и до -18 градусов прогнозируют в Ленобласти 3 декабря

В Ленобласти пройдет небольшой снег

Переменная облачность ожидается в Ленинградской области 3 декабря. Днем в некоторых районах пройдет небольшой снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- Ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируют от -7 до -18 градусов, а днем будет от -4 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Примерно такая же погода ожидается 3 декабря в Петербурге. Существенных осадков не предвидится, а скорость ветра достигнет восьми метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до -11 градусов. А днем будет от -4 до -6 градусов. Немного понизится атмосферное давление.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что в воскресенье в городе ожидается потепление. В Северной столице выпадет снег.