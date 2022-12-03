Снег выпадет в Петербурге в ночь на 4 декабря

Снег выпадет ближе к ночи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Снег вновь выпадет в Петербурге в ночь с 3 на 4 декабря. Осадки продолжатся и в воскресенье. При этом температура воздуха, наконец, немного поднимется - до -2 градусов. Об этом в своих соцсетях сообщил ведущий специалиста центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

- В субботу большая часть региона останется на периферии морозного антициклона, а на западе территории скажется приближение атмосферного фронта. В этом случае ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Небольшой снег пройдет лишь на западе области, и лишь к ночи доберется до Петербурга, - отметил синоптик.

Что касается температуры, то о морозных рассветах и закатах на несколько дней можно забыть - в Северную столицу идет потепление. Уже в субботу температура поднимется до -4 градусов, а в воскресенье столбик термометра может добраться и до -2. В Ленинградской области чуть холоднее - от -3 до -8 градусов.