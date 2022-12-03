Шестиклассника ограбили на глазах прохожих у аптеки в Петербурге

Мужчину удалось задержать Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шестиклассника ограбили на глазах прохожих во Всеволожском районе Петербурга вечером 30 ноября. Мальчик выходил из аптеки, когда к нему подошел неизвестный мужчина и отвел в сторонку. Пока мимо туда-сюда ходили жители дома и случайные прохожие, грабитель залез в карманы к ребенку и вытащил оттуда телефон, две банковские карты и кошелек. Получив желаемое и пару раз ударив мальчика, мужчина ушел. В этот же день в полицию обратилась мама школьника.

- Общая сумма ущерба составила 21 719 рублей. Днем 1 декабря мужчина был задержан во Всеволожске по подозрению в совершении данного преступления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Грабителем оказался 30-летний местный житель, ранее судимый за совершение подобных преступлений. Сейчас он находится в СИЗО, возбуждено уголовное дело за грабеж.