Лже-родственники украли 300 тысяч долларов у иностранца в Петербурге

Уголовное дело уже возбудили, грабителей ищут Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неизвестные украли 300 тысяч долларов у иностранца в Петербурге. Вечером 2 декабря к 35-летнему гражданину среднеазиатской республики подошли двое неизвестных и представились представителями его родных. Он поверил и сел в стоящую неподалеку "Ладу", уже там выяснилось, что мужчина попал в ловушку.

- В салоне автомобиля неизвестные распылили в лицо заявителя аэрозольный баллон и, высадив его из автомобиля, скрылись с места происшествия. В результате чего, медики диагностировали у мужчины с химический ожог глаз 1-ой степени, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спустя пару часов покалеченный мужчина уже писал заявление в полиции. Правоохранители возбудили дело по статье "Грабеж", но найти злоумышленников пока не удалось.