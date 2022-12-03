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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 8:29

Трамвай загорелся на проспекте Стачек в Петербурге

Пожар потушили до прибытия спасателей
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных

Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных

Фото: Олег ЗОЛОТО

Трамвай загорелся на проспекте Стачек в Кировском районе Петербурга утром 3 декабря. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в восемь часов утра утра. Заявитель сообщил, что у транспортного средства загорелась крыша.

- Горела крыша трамвая на площади в один квадратный метр. Возгорание ликвидировали работники трамвайного парка до прибытия пожарно-спасательных подразделений, - сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

В ходе возгорания никто не пострадал. На место выезжали 4 пожарные машины и 20 человек личного состава.