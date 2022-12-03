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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 8:56

Автобус полностью сгорел ночью на Петергофском шоссе в Петербурге

На месте пожара никто не пострадал
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
К тушению пожара привлекались две машины и 10 спасателей

К тушению пожара привлекались две машины и 10 спасателей

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Петербурга на Петергофском шоссе ночью 3 декабря полностью выгорел автобус. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в два часа ночи. Уже через полтора часа возгорание удалось полностью ликвидировать, но транспортное средство выгорело буквально до тла.

- Автобус марки "МАЗ" выгорел по всей площади. Сведение о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

На место возгорания выезжали 2 пожарных машины и 10 человек личного состава. Причина полыхания автобуса не уточняется.