Автобус полностью сгорел ночью на Петергофском шоссе в Петербурге

К тушению пожара привлекались две машины и 10 спасателей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Красносельском районе Петербурга на Петергофском шоссе ночью 3 декабря полностью выгорел автобус. Сообщение о пожаре поступило в МЧС в два часа ночи. Уже через полтора часа возгорание удалось полностью ликвидировать, но транспортное средство выгорело буквально до тла.

- Автобус марки "МАЗ" выгорел по всей площади. Сведение о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе МЧС по Санкт-Петербургу.

На место возгорания выезжали 2 пожарных машины и 10 человек личного состава. Причина полыхания автобуса не уточняется.