Почти 800 новых случаев коронавируса выявили за сутки в Петербурге

К ИВЛ в городе подключены 42 пациента Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки 2 декабря в Петербурге выявили 798 новых случаев заражения коронавирусом. Так, заболеваемость в города продолжает расти. Еще 17 человек за это время умерли от инфекции, а 453 смогли выздороветь.

- Сейчас в городе работают 8 стационаров, принимающих больных с ковидом и пневмониями. В них развернуто 2003 койки. На лечении находятся 1 777 пациентов, из которых 161 поступил за минувшие сутки. 159 человек лежат в реанимации, 42 подключены к ИВЛ, - сообщили в администрации Петербурга.

В это же время 2 декабря из стационаров выписалось 167 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 3 946 человек. В городе также развернут 161 пункт вакцинации от ковида.