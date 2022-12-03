Жителей многоэтажного дома в Мурино эвакуировали из-за пожара

На месте работали 20 пожарных Фото: Олег ЗОЛОТО

Жильцов многоэтажного дома в Мурино эвакуировали днем 3 декабря из-за пожара. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 13 часов. В одной из квартир горело комната площадью 12 квадратных метров.

- На месте работали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Эвакуированы были шесть человек, информация о пострадавших не поступала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Остальных жильцов дома также попросили выйти на улицу на время тушения. Локализовать пожар удалось в течение получаса.