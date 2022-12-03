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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 11:26

Жителей многоэтажного дома в Мурино эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло в одной из квартир
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
На месте работали 20 пожарных

На месте работали 20 пожарных

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жильцов многоэтажного дома в Мурино эвакуировали днем 3 декабря из-за пожара. Сообщение о возгорании поступило в МЧС около 13 часов. В одной из квартир горело комната площадью 12 квадратных метров.

- На месте работали 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Эвакуированы были шесть человек, информация о пострадавших не поступала, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Остальных жильцов дома также попросили выйти на улицу на время тушения. Локализовать пожар удалось в течение получаса.