Одна из старейших библиотек Петербурга «Измайловская» открылась после капитального ремонта

Библиотека сможет вместить до 10 тысяч читателей ФОТО: пресс-служба администрации Петербурга

В Петербурге 3 декабря после капитального ремонта открылась одна из старейших библиотек города - библиотека «Измайловская». В ней появились тематические залы, комната матери и ребенка, помещения для мастер-классов, автоматизированные рабочие места, интерактивный книжный лифт и площадка для выставок местных художников. Также в библиотеке создана безбарьерная среда для посетителей с ограниченными возможностями.

- Проведена прекрасная реконструкция. Появились новые возможности, в том числе ресурс для связи с архивами, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на открытии.

В этом году «Измайловская» библиотека отметит свое 95-летие. Работала она и в блокадные времена, когда сотрудники сами разносили книги по госпиталям и школам. После ремонта библиотека сможет вместить до 10 тысяч читателей. Для них в ней представлено около 50 тысяч книг.