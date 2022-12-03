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НовостиОбщество3 декабря 2022 12:11

Одна из старейших библиотек Петербурга «Измайловская» открылась после капитального ремонта

Церемонию посетил губернатор города
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Библиотека сможет вместить до 10 тысяч читателей ФОТО: пресс-служба администрации Петербурга

Библиотека сможет вместить до 10 тысяч читателей ФОТО: пресс-служба администрации Петербурга

В Петербурге 3 декабря после капитального ремонта открылась одна из старейших библиотек города - библиотека «Измайловская». В ней появились тематические залы, комната матери и ребенка, помещения для мастер-классов, автоматизированные рабочие места, интерактивный книжный лифт и площадка для выставок местных художников. Также в библиотеке создана безбарьерная среда для посетителей с ограниченными возможностями.

- Проведена прекрасная реконструкция. Появились новые возможности, в том числе ресурс для связи с архивами, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, присутствовавший на открытии.

В этом году «Измайловская» библиотека отметит свое 95-летие. Работала она и в блокадные времена, когда сотрудники сами разносили книги по госпиталям и школам. После ремонта библиотека сможет вместить до 10 тысяч читателей. Для них в ней представлено около 50 тысяч книг.