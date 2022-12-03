Площадь пожара на Ириновском авторынке в Петербурге увеличилась до 500 квадратных метров

Загорелось здание автоцентра ФОТО: соцсети

Пожар на Ириновском авторынке в Петербурге распространился на 500 квадратных метров. Известно, что возгорание произошло в одноэтажном здании автоцентра, где хранятся лакокрасочные изделия и масла. На месте работают сотрудники МЧС.

- Пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. Тушением пожара занимаются 35 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Установить причину возгорания пока не удалось. Сведения о пострадавших не поступали. По словам очевидцев, пламя настолько сильное, что часть Ириновского проспекта уже перекрыта для автомобилистов. Также изменяются маршруты общественного транспорта.