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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 15:54

Площадь пожара на Ириновском авторынке в Петербурге увеличилась до 500 квадратных метров

С пламенем борются 35 сотрудников МЧС
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Загорелось здание автоцентра ФОТО: соцсети

Загорелось здание автоцентра ФОТО: соцсети

Пожар на Ириновском авторынке в Петербурге распространился на 500 квадратных метров. Известно, что возгорание произошло в одноэтажном здании автоцентра, где хранятся лакокрасочные изделия и масла. На месте работают сотрудники МЧС.

- Пожару присвоен дополнительный номер 1 БИС. Тушением пожара занимаются 35 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Установить причину возгорания пока не удалось. Сведения о пострадавших не поступали. По словам очевидцев, пламя настолько сильное, что часть Ириновского проспекта уже перекрыта для автомобилистов. Также изменяются маршруты общественного транспорта.