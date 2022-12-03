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НовостиПроисшествия3 декабря 2022 16:16

Маршруты автобусов и трамвая изменили из-за пожара на Ириновском авторынке

Ириновский проспект перекрыт в сторону улицы Передовиков
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Пламя начало перекидываться на соседние постройки ФОТО: соцсети

Пламя начало перекидываться на соседние постройки ФОТО: соцсети

Общественный транспорт Петербурга изменил маршруты из-за пожара на Ириновском авторынке. Пламя охватило территорию в 500 квадратных метров. Ириновский проспект частично перекрыли в торону улицы Передовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района города.

- Временно изменяются маршруты автобусов и одного трамвая. Автобусы № 15, 28, 290 следуют по проспекту Энергетиков, шоссе Революции и Индустриальному проспекту (в оба направления). Трамвай №10 следует до метро «Новочеркасская» (в оба направления), - отметили в администрации.

По предварительной информации, пламя начало переходить на соседние постройки. Сведений о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники МЧС.