Маршруты автобусов и трамвая изменили из-за пожара на Ириновском авторынке

Пламя начало перекидываться на соседние постройки ФОТО: соцсети

Общественный транспорт Петербурга изменил маршруты из-за пожара на Ириновском авторынке. Пламя охватило территорию в 500 квадратных метров. Ириновский проспект частично перекрыли в торону улицы Передовиков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района города.

- Временно изменяются маршруты автобусов и одного трамвая. Автобусы № 15, 28, 290 следуют по проспекту Энергетиков, шоссе Революции и Индустриальному проспекту (в оба направления). Трамвай №10 следует до метро «Новочеркасская» (в оба направления), - отметили в администрации.

По предварительной информации, пламя начало переходить на соседние постройки. Сведений о пострадавших пока нет. На месте работают сотрудники МЧС.