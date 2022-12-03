Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 декабря 2022 16:31

Мощный пожар на Ириновском авторынке удалось локализовать

Сведения о пострадавших не поступали
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Возгорание началось в одноэтажном здании автоцентра ФОТО: соцсети

Возгорание началось в одноэтажном здании автоцентра ФОТО: соцсети

Крупный пожар, разгоревшийся вечером 3 декабря на Ириновском авторынке в Петербурге, удалось локализовать. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:27. Горело одноэтажное здание автоцентра на площади в 500 квадратных метров.

- В 19:10 пожар был локализован. Ранг снижен до первого. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На место пожара было привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина возгорания пока не уточняется. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.