Мощный пожар на Ириновском авторынке удалось локализовать

Возгорание началось в одноэтажном здании автоцентра ФОТО: соцсети

Крупный пожар, разгоревшийся вечером 3 декабря на Ириновском авторынке в Петербурге, удалось локализовать. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 17:27. Горело одноэтажное здание автоцентра на площади в 500 квадратных метров.

- В 19:10 пожар был локализован. Ранг снижен до первого. Сведения о пострадавших не поступали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

На место пожара было привлечено 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Причина возгорания пока не уточняется. На месте продолжают работать сотрудники МЧС.