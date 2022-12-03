Пожар уже локализован

Роспотребнадзор проверит воздух после пожара на Ириновском рынке в Петербурге, который произошел 3 декабря. Рядом с местом возгорания располагаются жилые дома, поэтому на место уже выехали эксперты, которые собрали пробы воздуха для передачи в лабораторию.

- Организовано исследование атмосферного воздуха на содержание приоритетных загрязняющих веществ на территории ближайшей жилой застройки. Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направлены в лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" для проведения исследований, - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Петербурга.

Информация о результатах исследования будет оглашена позже. Отметим, что пожар уже локализован.