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НовостиОбщество3 декабря 2022 18:08

Почтовый ящик для сбора фронтовых открыток появится в Доме офицеров ЗВО в Петербурге

С 5 по 20 декабря каждый сможет отправить свою новогоднюю открытку бойцам
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Акция будет приобщена к Новому году

Акция будет приобщена к Новому году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На входе в Дом офицеров ЗВО на Литейном проспекте, 20 в Петербурге установят почтовый ящик для фронтовых открыток. Всероссийская молодежная акция "Фронтовая открытка" будет приобщена к Новому году, поэтому ящик появится только 5 декабря. Так каждый сможет отправить свое новогоднее поздравление бойцам.

- Дом офицеров ЗВО будет принимать новогодние поздравления для военнослужащих, выполняющих боевые задачи. Почтовый ящик будет открыт до 20 декабря, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Приносить открытки можно с 11 до 17 часов. Рекомендуемый размер письма - А4. Внутри может быть открытка или записка с добрыми пожеланиями.