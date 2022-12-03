Пьяная женщина насмерть сбила 10-летнего мальчика в Новгородской области

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего ФОТО: пресс-служба СК России по Новгородской области

Пьяная 52-летняя женщина насмерть сбила 10-летнего мальчика 3 декабря в деревне Селище Чудовского района Новгородской области. На место аварии приехала скорая, ребенка пытались реанимировать, но он скончался по дороге в больницу.

- Возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - сообщили в пресс-службе СК России по Новгородской области.

Женщину задержали на месте аварии. Сейчас сотрудники следственного комитета работают на месте происшествия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.