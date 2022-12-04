Александр Беглов возложил цветы к мемориалу в Сестрорецке в День неизвестного солдата

Александр Беглов и Александр Бельский возложили цветы к мемориалу. Фото: t.me/speakerzaks

Губернатор Петербурга Александр Беглов 3 декабря возложил цветы к Мемориалу советским воинам и землякам в Сестрорецке. Мемориал «Павшие умели побеждать – живые обязаны помнить» находится на военном кладбище. Там захоронены более 500 человек, которые погибли при защите Ленинграда.

- Вокруг Ленинграда - братские могилы павших защитников города. Имена многих солдат неизвестны, и не все захоронения еще найдены. Поисковые работы продолжаются, - рассказал глава города Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Последние несколько лет у мемориала в Сестрорецке проходят торжественные захоронения останков воинов, которые были найдены на местах боев поисковыми отрядами, участниками которых являются молодые люди из Петербурга и Ленобласти.

Напомним, 3 декабря в России назначен Днем неизвестного солдата.