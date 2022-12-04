Вертолетную площадку для санавиации открыли в Сестрорецкой городской больнице

Около больницы появилась вертолетная площадка. Фото: t.me/spbprav

Вертолетная площадка появилась в Сестрорецке рядом с больницей №40. Раньше в этот крупный городской стационар невозможно было доставить пострадавшего на вертолете. А время часто имеет решающее значение.

- В экстренной ситуации решающее значение имеет не только профессионализм врачей, но и время, необходимое для доставки пациента в медучреждение, - говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Вертолетная площадка потребовалась из-за того, что часто скорой помощи приходится тратить слишком много времени, чтобы довезти пациента. Недалеко от этой больницы проходят несколько загруженных автомагистралей, движение по которым достаточно интенсивно.

С помощью санавиации доставить пациента можно будет без пробок. Помехой не станут и сложные метеоусловия: площадка может в любую погоду принимать вертолеты.